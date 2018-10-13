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      Китай - Индия
      Товарищеские матчи - 13 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Китай – Индия на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 12:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай и Индия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Китай и Индия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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