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Австралия - Южная Корея

Товарищеские матчи - 17 ноября 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Австралия – Южная Корея на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 11:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Грэм Арнольд или Паулу Бенту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Южная Корея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Австралия и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

