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Япония - Уругвай

Товарищеские матчи - 16 октября 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Япония – Уругвай на Eurosport.ru! 16 октября 2018 года в 13:35 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Япония и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

