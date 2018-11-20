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Франция - Уругвай
Товарищеские матчи - 20 ноября 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Франция – Уругвай на Eurosport.ru! 20 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Чемпионы мира влетели Голландии и теперь оторвутся на Уругвае. По крайней мере, так планирует Дешам, но Суарес, Кавани и другие уругвайские монстры против.