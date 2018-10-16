Аргентина
    -
    21:00
    16.10.18
    Prince Abdullah Al-Faisal stadium
    Бразилия
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      Аргентина - Бразилия
      Товарищеские матчи - 16 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Аргентина – Бразилия на Eurosport.ru! 16 октября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Тите? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Бразилия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аргентина и Бразилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Лео Месси ждать не стоит, а вот другие звезды будут в строю.

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