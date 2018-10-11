Аргентина
    -
    20:45
    11.10.18
    Prince Abdullah Al-Faisal stadium
    Ирак
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      Аргентина - Ирак
      Товарищеские матчи - 11 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Аргентина – Ирак на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лионель Скалони или Сречко Катанец? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Ирак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аргентина и Ирак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Месси до сих пор не отошел поле провала на ЧМ-2018, поэтому поболеет за команду по телевизору. Зато с Ираком сыграют Дибала, Икарди и другие звезды. Не пропусти!

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