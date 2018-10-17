США
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    2:30
    17.10.18
    Pratt & Whitney Stadium
    Перу
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      США - Перу
      Товарищеские матчи - 17 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем США – Перу на Eurosport.ru! 17 октября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэйв Сарачан или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются США и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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