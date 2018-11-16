Япония
    -
    13:30
    16.11.18
    Стадион «Биг Ай» Оита
    Венесуэла
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      Япония - Венесуэла
      Товарищеские матчи - 16 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Япония – Венесуэла на Eurosport.ru! 16 ноября 2018 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Рафаэль Дудамель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Венесуэла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Япония и Венесуэла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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