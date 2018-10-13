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Филиппины - Оман

Товарищеские матчи - 13 октября 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Филиппины – Оман на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филиппины и Оман и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Филиппины и Оман, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

