Узбекистан
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    18:00
    13.10.18
    КНДР
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      Узбекистан - КНДР
      Товарищеские матчи - 13 октября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Узбекистан – КНДР на Eurosport.ru! 13 октября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Узбекистан и КНДР и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Узбекистан и КНДР, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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