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Бразилия - Уругвай
Товарищеские матчи - 16 ноября 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Уругвай на Eurosport.ru! 16 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тите или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бразилия и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Торрейре так понравилось играть на «Эмирейтс», что он привез сюда даже национальную сборную. Повод выдался почетнейший – Уругвай зарубится с Бразилией. Матч, который язык не повернется назвать товарняком.