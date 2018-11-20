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Бразилия - Камерун
Товарищеские матчи - 20 ноября 2018
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Камерун на Eurosport.ru! 20 ноября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тите или Кларенс Зеедорф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бразилия и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Бразилия и Камерун встречались на ЧМ-1994, на ЧМ-2014, встретятся и в товарищеском матче в 2018-м.