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      Бразилия - Камерун
      Товарищеские матчи - 20 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Камерун на Eurosport.ru! 20 ноября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Кларенс Зеедорф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Бразилия и Камерун встречались на ЧМ-1994, на ЧМ-2014, встретятся и в товарищеском матче в 2018-м.

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