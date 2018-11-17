Чили
    -
    3:15
    17.11.18
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    Коста-Рика
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      Чили - Коста-Рика
      Товарищеские матчи - 17 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Чили – Коста-Рика на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 03:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рейнальдо Руэда или Рональд Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чили и Коста-Рика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чили и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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