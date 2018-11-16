Оман
    -
    20:30
    16.11.18
    Sultan Qaboos Sports Complex
    Сирия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Оман - Сирия
      Товарищеские матчи - 16 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Оман – Сирия на Eurosport.ru! 16 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оман и Сирия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Оман и Сирия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0