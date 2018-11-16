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ОАЭ - Боливия

Товарищеские матчи - 16 ноября 2018

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ОАЭ – Боливия на Eurosport.ru! 16 ноября 2018 года в 17:25 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ОАЭ и Боливия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ОАЭ и Боливия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

