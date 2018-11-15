Узбекистан
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      Узбекистан - Ливан
      Товарищеские матчи - 15 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Узбекистан – Ливан на Eurosport.ru! 15 ноября 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Узбекистан и Ливан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Узбекистан и Ливан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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