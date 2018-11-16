Саудовская Аравия
    -
    18:00
    16.11.18
    Prince Mohamed bin Fahd Stadium
    Йемен
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      Саудовская Аравия - Йемен
      Товарищеские матчи - 16 ноября 2018

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Саудовская Аравия – Йемен на Eurosport.ru! 16 ноября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саудовская Аравия и Йемен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саудовская Аравия и Йемен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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