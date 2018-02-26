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Россия проведет товарищеские матчи с Германией и Чехией

Россия проведет товарищеские матчи с Германией и Чехией
Eurosport

23 мин. назад

Легчайшие для немцев и чехов. Или для их соперника.

РФС договорился со сборными Германии и Чехии о проведении товарищеских матчей осенью 2018 года.

10 сентября российская сборная сыграет с с Чехией, а 15 ноября пересечется с Германией.

РФС полностью сформировал календарь сборной до конца 2018 года. В рамках Лиги Наций сборная встретится по два раза с Турцией и Швецией. Кроме того, России предстоят товарищеские матчи с Бразилией, Францией, Австрией, Турцией, Чехией и Германией.

  • Города, стадионы и время начала игр против Германии и Чехии будут объявлены позднее.
  • Россия занимает 61-е место в рейтинге ФИФА.

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