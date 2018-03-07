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18-летний Джастин Клюйверт вызван в сборную Голландии. В том же возрасте, что и батя

18-летний Клюйверт вызван в сборную Голландии. В том же возрасте, что и батя
Eurosport

28 мин. назад

Настоящая династия.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал предварительный состав на товарищеские матчи с Англией (23 марта) и Португалией (26 марта).

В число 33 футболистов впервые в карьере вошел форвард «Аякса» Джастин Клюйверт, передает официальный сайт «оранье». 18-летний футболист может дебютировать за сборную Голландии в том же возрасте, что и его отец Патрик.

  • Клюйверт-старший провел за сборную 79 матчей, забил 40 голов, сыграл в полуфиналах ЧМ-1998, Евро-2000 и Евро-2004.
  • У Джастина 48 матчей и 9 голов за основу «Аякса».

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