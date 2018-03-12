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Черышев вошел в состав сборной России на матчи с Францией и Бразилией, Дзюба – нет
Станислав Черчесов почти не удивил.
Станислав Черчесов назвал состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург).
В список из 28 футболистов вошли:
вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва);
защитники – Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный);
полузащитники – Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный);
нападающие – Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).
- Подготовку к матчам сборная России начнет 18 марта в Новогорске.
- Черышев может сыграть за сборную России впервые с лета 2015 года.