Getty Images

Поль Погба, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн вызваны на матч против сборной России

Погба, Мбаппе и Гризманн вызваны на матч против России
Eurosport

59 мин. назад

Две команды мечты предстанут в лучших составах.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав из 24 футболистов на товарищеский матч против России. В Санкт-Петербург прилетит зашкаливающее количество звезд:

вратари – Альфонс АреолаПСЖ»), Уго ЛьорисТоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники – Люка ДиньБарселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Лоран КосьельниАрсенал»), Бенджамен Павар («Штутгарт»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

полузащитники – Н'Голо КантеЧелси»), Тома Лемар («Монако»), Блез МатюидиЮвентус»), Поль Погба («МЮ»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Корентен Толиссо («Бавария»);

нападающие – Виссам Бен ЙеддерСевилья»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («МЮ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ), Флориан Товен («Марсель»).

  • Матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.
  • Несколькими днями ранее (23 марта) «трехцветные» сыграют на «Стад де Франс» с Колумбией.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии

01:38
Популярные видео
Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева
 869 просмотров2 ч
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
 392 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться