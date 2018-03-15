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Поль Погба, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн вызваны на матч против сборной России
Две команды мечты предстанут в лучших составах.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав из 24 футболистов на товарищеский матч против России. В Санкт-Петербург прилетит зашкаливающее количество звезд:
вратари – Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);
защитники – Люка Динь («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Бенджамен Павар («Штутгарт»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);
полузащитники – Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Монако»), Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («МЮ»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Корентен Толиссо («Бавария»);
нападающие – Виссам Бен Йеддер («Севилья»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («МЮ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ), Флориан Товен («Марсель»).
- Матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.
- Несколькими днями ранее (23 марта) «трехцветные» сыграют на «Стад де Франс» с Колумбией.