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Поль Погба покрасил волосы в синий и золотой цвета перед матчем против России
Ждите его в таком виде в конце марта в Питере.
Полузащитник «МЮ» и сборной Франции Поль Погба обновил имидж в честь грядущих матчей национальных команд.
Новыми синими и золотыми полосами на голове француз щегольнул в инстаграме.
«Новые синие волосы в честь синего Супер Сайяна», – написал Поль.
- 23 марта сборная Франции примет на «Стад де Франс» Колумбию.
- 27 марта команда Дидье Дешама приедет в Санкт-Петербург и сыграет со сборной России.
- Сайяны – раса воинов из манги «Жемчуг дракона».
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