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Поль Погба покрасил волосы в синий и золотой цвета перед матчем против России

Погба покрасил волосы в синий и золотой цвета перед матчем против России
Eurosport

1 час назад

Ждите его в таком виде в конце марта в Питере.

Полузащитник «МЮ» и сборной Франции Поль Погба обновил имидж в честь грядущих матчей национальных команд.

Новыми синими и золотыми полосами на голове француз щегольнул в инстаграме.

«Новые синие волосы в честь синего Супер Сайяна», – написал Поль.

  • 23 марта сборная Франции примет на «Стад де Франс» Колумбию.
  • 27 марта команда Дидье Дешама приедет в Санкт-Петербург и сыграет со сборной России.
  • Сайяны – раса воинов из манги «Жемчуг дракона».

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