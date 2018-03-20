Форвард «Барселоны» Лионель Месси 3 дня будет тренироваться на базе «Реала»

Лидеру «Барселоны» Лионелю Месси предстоит уникальный опыт. На следующей неделе он три дня будет тренироваться на базе «Реала».

27 марта Аргентина проведет товарищеский матч с Испанией на «Ванда Метрополитано». Но при этом «альбиселесте» для подготовки выбрали тренировочную базу «Реала», а не «Атлетико», передает Daily Mail.

Перед матчем с Испанией Аргентину ждет товарищеская встреча с Италией (23 марта) в Манчестере.

Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет.

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