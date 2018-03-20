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Форвард «Барселоны» Лионель Месси 3 дня будет тренироваться на базе «Реала»

Месси 3 дня будет тренироваться на базе «Реала»
Eurosport

1 час назадОбновлено 34 мин. назад

Виновата сборная Аргентины.

Лидеру «Барселоны» Лионелю Месси предстоит уникальный опыт. На следующей неделе он три дня будет тренироваться на базе «Реала».

27 марта Аргентина проведет товарищеский матч с Испанией на «Ванда Метрополитано». Но при этом «альбиселесте» для подготовки выбрали тренировочную базу «Реала», а не «Атлетико», передает Daily Mail.

  • Перед матчем с Испанией Аргентину ждет товарищеская встреча с Италией (23 марта) в Манчестере.
  • Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет.

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