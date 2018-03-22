Гарет Бэйл положил трешку в ворота Китая и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса

Уэльс разгромил сборную Китая в матче товарищеского турнира China Cup – 6:0.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории Уэльса с 29 голами. Предыдущий рекорд принадлежал Иану Рашу (28 голов).

Вот так лидер валлийской сборной забил первый мяч.

Второй гол Гарету оформить было еще проще.

Третий – тоже очень простенький.

Матч против Китая стал первым для Райана Гиггза в качестве главного тренера валлийцев.

Другими авторами голов в этой игре стали Сэм Воукс (дубль) и Харри Уилсон. На счету Воукса еще 3 голевые передачи.

В финале China Cup Уэльс сыграет с победителем пары Чехия – Уругвай.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий