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Гарет Бэйл положил трешку в ворота Китая и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса

Бэйл положил трешку в ворота Китая и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса
Eurosport

1 час назад

Вингер «Реала» вообще не заметил соперника.

Уэльс разгромил сборную Китая в матче товарищеского турнира China Cup – 6:0.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории Уэльса с 29 голами. Предыдущий рекорд принадлежал Иану Рашу (28 голов).

Вот так лидер валлийской сборной забил первый мяч.

Второй гол Гарету оформить было еще проще.

Третий – тоже очень простенький.

  • Матч против Китая стал первым для Райана Гиггза в качестве главного тренера валлийцев.
  • Другими авторами голов в этой игре стали Сэм Воукс (дубль) и Харри Уилсон. На счету Воукса еще 3 голевые передачи.
  • В финале China Cup Уэльс сыграет с победителем пары Чехия – Уругвай.

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