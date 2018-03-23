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Игрок сборной Панамы воткнул ногу в грудь Шмейхеля и симулировал травму, но не ушел от красной

Игрок сборной Панамы воткнул ногу в грудь Шмейхеля и симулировал травму, но не ушел от красной
Eurosport

1 час назад

Голкипер «Лестера» отделался испугом.

В товарищеском матче между Данией и Панамой случился эпизод, в результате которого Каспер Шмейхель мог получить тяжелую травму.

На 65-й минуте форвард панамцев Блас Перес пошел на мяч прямой ногой и засадил Шмейхелю ногой в грудь. В результате случившегося панамец оказался на газоне и притворился травмированным, а Каспера успокаивали игроки обеих команд: разъяренный кипер готов был порвать обидчика на тряпки.

Судья все-таки поднял Переса с газона и показал ему красную карточку.

  • На чемпионате мира в России датчане сыграют против Франции, Австралии и Перу, панамцы – против Бельгии, Туниса и Англии.
  • В сезоне-2015/16 Шмейхель вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии.

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