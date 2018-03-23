Россия – Бразилия: перед товарищеским матчем в «Лужниках»

РФС наконец услышал болельщиков и теперь привозит не Южную Корею и Иран, а брутальных монстров. Сначала Аргентина с Испанией, теперь Бразилия. Только в матчах с такими командами можно проверить настоящую силу Смолова, Головина и Миранчука (любого).

Тите не запарился и объявил состав за день до матча – его ты найдешь ниже. С Черчесовым тоже просто – у него банально нет футболистов, чтобы ввести кого-нибудь заблуждение. Все живые будут играть.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Бразилии лишь два травмированных футболиста: Неймар и Филипе Луис, оба уже ищут сопочки на матч в России. Других потерь у Тите нет: коуч получил классную возможность обкатать состав и проверить силушку без Нея.

Черчесов жалеет, что в сборных нет аренд: он бы с удовольствием взял парочку невостребованных бразильцев. В команду не приехали Файзулин, Джикия, Березуцкие, Игнашевич, Васин, Гилерме, Фернандес и Кокорин. Перед матчем стало известно, что не сыграет травмированный Кузяев. А еще тренер по личным мотивам отказался от Дзюбы и Денисова.

Форма

У России классная возможность обнулиться, ведь это первый матч в новом году. Старый закончился так себе: последние две победы были одержаны в ноябре над едва ли живыми «Динамо» и Южной Кореей.

Правда, внушил оптимизм последний матч команды Черчесова против Испании. Бодрые 3:3 должны были показать коучу, что не обязательно зарываться в схеме с тремя центральными защитниками, когда у тебя есть Головин, Миранчуки и Смолов.

В 2017-м Бразилия проиграла лишь раз – товарищеский матч Аргентине (0:1). Отборочный цикл и другие товарняки парни Тите прошли прекрасно, завершив год ничьей с Англией (0:0) и легким унижением Японии (3:1).

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Ари в сборной России. Я первый заметил его, еще давно. Мы никого никогда не просим делать паспорт. Это его желание. Что касается всего остального (вызова в сборную России на чемпионат мира) – время покажет, загадывать не будем. Но на сегодняшний день я об этом не думал, потому что он является бразильцем». («Р-Спорт»)

Тите, главный тренер сборной Бразилии: «Мы следим за всеми, и за Луисом Адриано в том числе, у него прекрасная скорость. Педро Роша тоже очень качественно играет, он достаточно агрессивный футболист, забивает отличные мячи. Марио Фернандес показывает хороший футбол, у него хороший пас. У Фернандо отличная маневренность на поле».

Лицом к лицу

Россия выиграла лишь 6 из 23 последних матчей.

С 2016-го Бразилия уступила лишь в двух матчах.

При Тите бразильцы сыграли на ноль в 11 матчах из 15.

Россия и Бразилия провели между собой 5 матчей. Дважды команды гоняли ничеечки – в 1996-м и 2013-м.

Последний матч России и Бразилии закончился вничью – 1:1. Единственный мяч забил, внимание, Файзулин.

Бразилия выиграла отборочный турнир в Южной Америке, опередив ближайшего соперника на 10 очков.

Бразилия занимает второе место в свеженьком рейтинге ФИФА, Россия – 63-я.

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым. В сезоне-2017/18 38-летний рефери работал на шести матчах еврокубков: в них он показал 21 желтую карточку и разок поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Бразильцы приехали в Москву, чтобы обкатать состав без Неймара. У парней будет шанс проявить себя и забить место, если Ней приедет на ЧМ-2018 недолеченным. Сильнее всех мотивирован Виллиан, который при форварде «ПСЖ» не попадет в основу. А еще парень из «Челси» в отменной форме.

Обделается

Здесь мог бы быть Станислав Черчесов, потому что он снова выберет схему с тремя центральными защитниками. У команды есть классные атакующие ребята, но коуч упорно ставит на оборону, затыкая дыру игроками, которые, ну, так себе. Один из таких – Роман Нойштедтер. Защитник «Фенербахче» некомфортно чувствует себя в сборной, а партнеры – Кудряшов и Гранат – не вызывают доверия. Против Жезуса, Виллиана и Коутиньо трудно выжить.

Котировки букмекеров

Странные букмекеры ставят Бразилию явным фаворитом матча. Если веришь, что Гранат, Швец и Заболотный накажут «селесао», то можешь сорвать куш.

Победа России: 7

Ничья: 4,22

Победа Бразилии: 1,544

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