Леонид Слуцкий – единственный шоумен русского футбола. Ему пора бросать тренировать

Кто главная звезда сборной России: Смолов, Кокорин или Дзагоев? А в РФПЛ кто суперстар – та же троица или Промес, Фернандеш, Паредес? Среди тренеров самый интересный тип – Манчини, потому что все время ноет. За четыре-пять лет не только сборная России упала в трущобы рейтинга ФИФА (63 место). РФПЛ тоже превратилась в ровный серый турнир с локальными знаменитостями – ни черного юмора от Гамулы, который пугает политкорректную Европу, ни футболистов уровня Аршавина и Семака, ни новых иностранцев, в которых влюбляется вся страна. В русском футболе не только лимит на легионеров – у нас будто появилось ограничение на яркие личности. Но внезапно в бесцветной действительности вдруг расцвел знакомый герой.

Леонид Слуцкий в принципе всегда выделялся – один из самых молодых русских тренеров нулевых, без большой футбольной карьеры, гик, выглядит странно, качается все время. Фрик, который умеет побеждать, всегда притягивал внимание – даже когда Леонид Викторович тренировал «Крылья Советов», за самарской провинцией следили более или менее все. За борьбой ЦСКА в Европе на голодном трансферном пайке наблюдали точно все. Слуцкий заставил смотреть Чемпионшип. Летом 2018-го Леонид Викторович запустит на русских мониторах сопки с Эредивизи. Слуцкий – самая медийная персона русского футбола. Так что лучше бы он закончил тренировать и занялся шоу-бизнесом.

На уровне России Слуцкий выиграл все и много раз. Леонид Викторович понял, что больше нет смысла ковыряться в амкаро-ростовском болоте и поехал в Англию – не прижился. Сейчас он возглавит «Витесс» в надежде подняться на еще одну ступеньку европейского футбола. Но «Витесс» не сыграет как трамплин – для Слуцкого это работа ради работы. Ведь чемпионат Голландии не лучше РФПЛ, а «Витесс» – это как «Крылья Советов» 10-летней давности. Там даже Булыкин пригодился. Как бы Леонид Викторович не мечтал о карьере в европейском топ-клубе, это вряд ли случится. По той же причине русских режиссеров нет в Голливуде, а Гуф не собирает стадион в Нью-Йорке – своих хватает. Зато в России Слуцкий легко монетизирует свой талант. Но не в футболе, а в телевизоре.

Бывший тренер ЦСКА, «Халла» и сборной – единственный человек из футбола, который умеет держаться в кадре, сходу острить, актуально иронизировать и говорить неглупые вещи. Можно сравнить с остальными медийными дядями, которые вышли из футбола – результаты не в их пользу. Бывшие игроки, которые сейчас идут работать в телевизор, не умеют разговаривать. Беседа всегда скатывается к банальностям вроде «Победил сильнейший», «Мяч не идет в ворота» и «Не забиваешь ты – забивают тебе». Каждый раз, когда к работе комментатором подпускают экс-футболиста, кажется, будто слышишь озвучку из FIFA и хочешь переключить на польский. А если они и этого не могут, то, чтобы о них не забывали, включают режим Бубнова. Александр Мостовой в этом преуспел, даже не выставляя двойки и колы: просто макает в грязь всех подряд и не прикрывается аналитикой.

Леонид Слуцкий легко найдет себя в шоу-бизнесе. Его просто обожают на Первом канале. С 2014-го Леонид Викторович трижды появлялся в КВН, последний раз в феврале 2018-го. Он спокойно и уверенно держится на сцене и даже импровизирует – в первый свой выход он забыл текст, но выкрутился. Леонид Викторович дважды бывал в программе «Вечерний Ургант» – футбольный тренер оказался одним из немногих гостей, который уловил суть late night show (американский информационно-развлекательный формат вечернего шоу), знатно стебался над собой и русским футболом, смешил ведущего и при этом рассказал эксклюзивную байку. И совершенно не стеснялся. Слуцкий играл в «Что? Где? Когда», не боясь показаться глупее Друзя. Леонид Викторович читал лекцию в МГУ как гость – кого из русских футбиков допускали общаться с людьми старше 14 лет на нефутбольные темы?

В 2012-м, когда РФПЛ терроризировал пранкер Vovan222, Слуцкий был единственным персонажем розыгрыша, который не выглядел полным кретином. Леонид Викторович оказался не только в теме, но и адекватно воспринял не самый остроумный вид юмора. Тренер ЦСКА поболтал с пранкером и обсудил с ним обед в «Макдоналдсе» и лишний вес, когда другие матерились, слали Вована на три буквы и угрожали расправой под диктофонную запись.

Даже на личных тусовках и праздниках тренер ведет себя не как спортивный мужлан, на которого вдруг натянули костюм вместо трикошек. На свадьбе Романа Адамова Леонид Викторович выглядел, будто он не гость, а ведущий мероприятия.

Огромная удача Первого канала в том, что они подписали бывшего тренера сборной России как комментатора на чемпионат мира. Леонид Викторович – единственный спец в России, который уверенно чувствует себя с микрофоном, не прячет язык в подмышку во время репортажа и доступно и с юмором анализирует игру по ходу матча. На Первом настолько уверены в Слуцком, что кинули его сразу на ближайший матч против Бразилии – зрители точно не напорятся на бубнеж и шаблонные фразы от комментатора.

По деньгам Леонид Викторович точно не потеряет. По данным Daily Star, в «Халле» Слуцкий получал 450 тысяч фунтов в год – 3 миллиона рублей в месяц. «Витесс» вряд ли потянет такой гонорар, зато, скорее всего, новая зарплата сравнится с окладом Валерия Карпина на одном из центральных каналов – по данным Life, Валерий Георгиевич получал 2 миллиона рублей в месяц.

Даже Пеп Гвардиола не планирует сверхпродолжительную карьеру. «Я не собираюсь сидеть на скамейке до 60 или 65 лет. При этом я ощущаю, что конец моей карьеры уже близится», – сказал испанец, возглавив «Манчестер Сити». Самодостаточным людям незачем до глубокой старости гонять подростков по лужайке. Если Леонид Слуцкий завершит тренерскую карьеру сейчас (в 46 лет) или после работы с «Витессом» (контракт на два года) и сосредоточится на телеке, в этом не будет никакой сенсации.

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