Логистика «Лужников» – жесть. Власти Москвы учли наши просьбы, но не исправили весь ад

Последний раз в реконструированных «Лужниках» играли пять месяцев назад: тогда Агуэро все же наказал русские ворота, на трибунах сидело под 80 тысяч болельщиков, а после встречи некоторых целый час не выпускали со стадиона. По пути к ближайшей станции метро образовалась такая толчея, что американская скидочная пятница в торговых центрах по сравнению с ней – розовые цветочки.

У тех, кто тогда был на игре, сложились не лучшие впечатления, но официальные лица успокаивали чем-то вроде: «Это только репетиция, в следующий раз ошибки учтем, все классно будет, эй, ну вы чего».

Что ж, пора рассказать правду: кое-что изменилось, но логистика «Лужников» – по-прежнему бал сатаны.

Людей было так много, что чтобы пересесть с кольцевой линии метро на красную (если что, это в паре километров от стадиона), я потратил – сейчас без шуток! – 14 минут или три ритмичных композиции «Сектора газа», отлично вписавшихся в происходящее.

Вид сверху.

На метро «Спортивная» было то же самое, и это за полтора часа до свистка.

Но! Это того стоило: новые «Лужники» – лучший стадион в России, очень стильный и удобный для просмотра из любой точки. На трибунах не только русские: куча турок, испаноговорящих, даже киргизов – все в опознавательных флагах на спине и улыбаются.

Василий Уткин – не улыбается. «Пришел на футбол. Сперва машина не хотела пропускать по билету, а девушка-контролер говорила, что много подделок. Пустили. Потом какой-то юноша пытался сфотографировать в туалете за честным делом. Все обещает классный матч», – пожаловался журналист.

В этом его можно понять: работники стадиона не понимали ни одного вопроса, который я им задавал, а когда все же понимали, информировали неправильно. Был договор: получаешь аккредитацию, потом – билет, чтобы пройти на трибуны. «Здравствуйте, а где билет забрать?» – «А у вас аккредитация есть?» – «Да, вот» – «А, ну тогда вам билет не нужен. Просто предъявляйте его стюардам – и вас пропустят».

Потом диалог со стюардом у входа на сектор:

– А вы куда, молодой человек?

– А мне сказали, что пропустят с аккредитацией.

– Что ж, это не так.

Вернулся в пресс-центр, встретил девушку, раздававшую билеты, выяснил, что они все-таки нужны, получил, возвращаюсь к стюарду.

– Вот билет.

– У вас не тот. Идите через турникет, как обычные люди.

Пошел, как обычные люди. Прикладываю билет к лучу – не пускает. Спрашиваю волонтера, как пройти внутрь – не знает и советует спросить другого.

В итоге я нашел вход (оказывается, надо было догадаться подняться на шестой этаж и уже там пройти на трибуну). Это бомба.

За два дня до игры сообщили, что продано 50 тысяч билетов, за день – 65. По ощущениям пришло тысяч 70. Ради всех нас власти Москвы подготовили подарки:

– Листочки со схемой выхода со стадиона.

– Две тысячи силовиков, росгвардейцев и полицейских на конях, которые проводят вас до метро.

– Чистое небо. Ради него пустили дирижабли.

«Живу тут рядом, процесс пошел. На глазах тучи расходятся, и появляется лик солнцеликого», – рассказывает очевидец.

В перерыве можно покушать. Для журналистов выделено кафе с бесплатными бутерами и кофе. Только надо немного подождать в очереди. Впереди Игорь Рабинер возмущается, что ничего не исправили, хвалит Миранчука, стоит еще минут десять, не выдерживает и уходит.

Потом матч закончился. Когда я был уверен, что же ожидает фанатов на выходе (что-то плохое), оказалось, что все нормально: через 10 минут стадион был пуст.

Уже на выходе волонтеры запели странную песню: «Метро – МЦК». Из рупоров они призывали идти куда угодно, только не к метро «Спортивная», которое, как и ожидалось, было уничтожено.

Вход в метро сделали бесплатным – может, поэтому болельщики так быстро рассосались.

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