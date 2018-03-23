Бразилия разбомбила Россию в товарищеском матче

Бразилия обыграла Россию в товарищеском матче – 3:0.

Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. С первых минут гости владели инициативой (27-73 – владение мячом к перерыву) и первый опасный момент создали на четвертой минуте. Игорь Акинфеев спас после удара Габи Жезуса в упор. Вратарь и капитан сборной России весь матч тащил после опасных ударов бразильцев, но этого не хватило, чтобы спасти команду.

Первый гол гости забили после перерыва. После розыгрыша углового от бразильцев Акинфеев спас снова, но Миранда добил, выиграв борьбу у Кутепова. Второй мяч оформил Филиппе Коутиньо, реализовав пенальти, – Головин завалил Паулиньо в штрафной России. Третий мяч забил как раз Паулиньо – Виллиан подал с фланга, защитники ошиблись и не помешали игроку «Барселоны» в момент удара.

Россия – Бразилия – 0:3

Следующий матч сборная России проведет 27 марта против Франции.

Предыдущий матч Россия и Бразилия провели в 2013 году – тогда Виктор Файзулин принес ничью (1:1).

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