Феноменальный промах Паулиньо, который не помешал бразильцам растоптать сборную России

Сборные России и Бразилии встретились в товарищеском матче.

Счет в игре открыл защитник бразильцев Миранда, а через несколько минут после его гола совершенно немыслимый промах совершил Паулиньо. Перед игроком «Барсы» были все пустые ворота, но он зачем-то пробил в Акинфеева.

Чуть позже Паулиньо исправился и забил в ворота россиян один из мячей.

27 марта сборная России сыграет товарищеский матч против команды Франции.

На чемпионате мира-2018 Бразилия попала в группу с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.

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