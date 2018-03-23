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Феноменальный промах Паулиньо, который не помешал бразильцам растоптать сборную России
И этот парень играет в одной команде с Месси.
Сборные России и Бразилии встретились в товарищеском матче.
Счет в игре открыл защитник бразильцев Миранда, а через несколько минут после его гола совершенно немыслимый промах совершил Паулиньо. Перед игроком «Барсы» были все пустые ворота, но он зачем-то пробил в Акинфеева.
- Чуть позже Паулиньо исправился и забил в ворота россиян один из мячей.
- 27 марта сборная России сыграет товарищеский матч против команды Франции.
- На чемпионате мира-2018 Бразилия попала в группу с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
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