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Все голы матча Россия – Бразилия, в котором гости положили трешку, а хозяева – как обычно

Все голы матча Россия – Бразилия, в котором гости положили трешку, а хозяева – как обычно
Eurosport

1 час назад

Черчесову будет стыдновато после такого матча.

Сборная России уступила в товарищеском матче команде Бразилии – 0:3.

Первым в игре отличился защитник «Интера» Миранда, который доставил мяч в сетку ворот Акинфеева после удара Тьяго Силвы.

Преимущество бразильцев удвоил точный страйк Коутиньо с пенальти.

Окончательно похоронил хозяев поля проход Виллиана и его пас на голову Паулиньо.

  • На чемпионате мира-2018 Бразилия попала в группу с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
  • Россия на ЧМ сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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