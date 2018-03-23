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Все голы матча Россия – Бразилия, в котором гости положили трешку, а хозяева – как обычно
Черчесову будет стыдновато после такого матча.
Сборная России уступила в товарищеском матче команде Бразилии – 0:3.
Первым в игре отличился защитник «Интера» Миранда, который доставил мяч в сетку ворот Акинфеева после удара Тьяго Силвы.
Преимущество бразильцев удвоил точный страйк Коутиньо с пенальти.
Окончательно похоронил хозяев поля проход Виллиана и его пас на голову Паулиньо.
- На чемпионате мира-2018 Бразилия попала в группу с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
- Россия на ЧМ сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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