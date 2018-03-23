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Федор Смолов – об отказе игроков сборной от интервью: «Так никто и не играл»

Смолов – об отказе игроков сборной от интервью: «Так никто и не играл»
Eurosport

1 час назад

Грустно для российских болельщиков. Зато правдиво.

Форвард сборной России Федор Смолов объяснил решение партнеров по команде не общаться с прессой после поражения от Бразилии (0:3).

«Федор, может, вы поговорите? Никто из игроков не говорил с прессой», – обратились к Смолову журналисты.

«Так никто и не играл», – на ходу среагировал нападающий.

  • Чуть позже с прессой пообщался вингер Александр Самедов.
  • Следующий товарищеский матч сборная России проведет против французов. Дата – 27 марта.

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