Антон Заболотный: «Стремимся к тому, чтобы выиграть чемпионат мира»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал итоги матча против Бразилии (0:3) и обозначил цель команды Станислава Черчесова на чемпионат мира.

«Не будем вешать нос, у нас есть еще одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более легкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими.

Нам задачу на чемпионат мира еще не ставили, но самая высокая задача – выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», – цитирует Заболотного «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против французов. Дата – 27 марта.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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