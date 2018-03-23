Getty Images

Станислав Черчесов: «У Игоря Денисова нет шансов вернуться в сборную России»

Черчесов: «У Денисова нет шансов вернуться в сборную России»
Eurosport

39 мин. назад

Российский коуч вынес окончательный вердикт.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду Игоря Денисова, оценив его шансы как нулевые.

«Есть ли шансы увидеть Денисова в сборной? Пока нет. И дальше тоже нет», – цитирует Черчесова «Бомбардир.ру».

  • Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0:3. Следующий товарищеский матч россияне проведут 27 марта против сборной Франции.
  • Россия на ЧМ сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Драматичный тюменский спринт, в котором Домрачева всего на 1,2 секунды обошла Макарайнен

01:56
Популярные видео
После матча с «Торонто» «Нэшвиллу» нужно менять название – они выглядели нехищно
 606 просмотров11 ч
«Айлендерс» устроили крутую погоню, но в голевом шутере им не хватило даже шести шайб
 314 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться