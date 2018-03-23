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Станислав Черчесов: «У Игоря Денисова нет шансов вернуться в сборную России»
Российский коуч вынес окончательный вердикт.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду Игоря Денисова, оценив его шансы как нулевые.
«Есть ли шансы увидеть Денисова в сборной? Пока нет. И дальше тоже нет», – цитирует Черчесова «Бомбардир.ру».
- Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0:3. Следующий товарищеский матч россияне проведут 27 марта против сборной Франции.
- Россия на ЧМ сыграет против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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