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Убийственный гол Лемара колумбийцам, при виде которого у Черчесова от страха зашевелятся усики

Убийственный гол Лемара колумбийцам, при виде которого у Черчесова от страха зашевелятся усики
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Комбинация – просто шик.

В товарищеском матче на «Стад де Франс» встретились сборные Франции и Колумбии.

Счет в игре открыл Оливье Жиру, но всех поразил второй гол французов в ворота Давида Оспины. Реактивную комбинацию «трехцветных» завершил точным страйком Тома Лемар, а самый сок здесь – это пас Антуана Гризманна пяточкой.

  • Следующий товарищеский матч французы проведут против сборной России. Ха-ха.
  • Лемар в составе «Монако» провел 22 игры в чемпионате Франции-2017/18 и забил 2 мяча при 9 ассистах.

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