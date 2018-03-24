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Убийственный гол Лемара колумбийцам, при виде которого у Черчесова от страха зашевелятся усики
Комбинация – просто шик.
В товарищеском матче на «Стад де Франс» встретились сборные Франции и Колумбии.
Счет в игре открыл Оливье Жиру, но всех поразил второй гол французов в ворота Давида Оспины. Реактивную комбинацию «трехцветных» завершил точным страйком Тома Лемар, а самый сок здесь – это пас Антуана Гризманна пяточкой.
- Следующий товарищеский матч французы проведут против сборной России. Ха-ха.
- Лемар в составе «Монако» провел 22 игры в чемпионате Франции-2017/18 и забил 2 мяча при 9 ассистах.
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