Убийственный гол Лемара колумбийцам, при виде которого у Черчесова от страха зашевелятся усики

В товарищеском матче на «Стад де Франс» встретились сборные Франции и Колумбии.

Счет в игре открыл Оливье Жиру, но всех поразил второй гол французов в ворота Давида Оспины. Реактивную комбинацию «трехцветных» завершил точным страйком Тома Лемар, а самый сок здесь – это пас Антуана Гризманна пяточкой.

Следующий товарищеский матч французы проведут против сборной России. Ха-ха.

Лемар в составе «Монако» провел 22 игры в чемпионате Франции-2017/18 и забил 2 мяча при 9 ассистах.

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