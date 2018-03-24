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Полиция задержала 90 английских болельщиков за бесчинства в Амстердаме

Полиция задержала 90 английских болельщиков за бесчинства в Амстердаме
Eurosport

1 час назад

Кто бы мог подумать, что англичане будут хулиганить.

Королевский футбольный союз Нидерландов зачем-то согласился на домашний товарищеский матч с Англией, что привело к нашествию британских болельщиков на Амстердам.

Англичане оккупировали легендарный Квартал красных фонарей, распевали кричалки, а некоторые смельчаки даже ныряли в канал.

Полиция Амстердама выпустила заявление, что 70 английских фанатов были арестованы, один в результате столкновения с сотрудниками правопорядка был госпитализирован.

Позже AP сообщил, что число задержанных англичан в столице Голландии достигло 90 человек.

  • Голландия проиграла со счетом 0:2.

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