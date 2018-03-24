Гениальный ассист Иньесты и божественный ответ Мюллера из репетиции финала ЧМ-2018

Победители двух последних чемпионатов мира Германия и Испания репетировали в Дюссельдорфе финал ЧМ-2018.

В начале матча хозяева поля выделялись только новенькой бирюзовой формой. Уже на шестой минуте 33-летний Андрес Иньеста гениальной передачей вспорол немецкую оборону и вывел Родриго один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Испанский бразилец переиграл вратаря.

В следующие полчаса «фурия роха» упустила несколько моментов и в итоге получила скример в свои ворота. Томас Мюллер не посрамил фамилию и с 25 метров положил мяч под перекладину.

Первый тайм выдался многообещающим, но больше голов трибуны не дождались.

27 марта Германия сыграет с Бразилией, а Испания – с Аргентиной.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube