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Гениальный ассист Иньесты и божественный ответ Мюллера из репетиции финала ЧМ-2018

Гениальный ассист Иньесты и божественный ответ Мюллера из репетиции финала ЧМ-2018
Eurosport

27 мин. назад

Матч недели подарил пару шедевров.

Победители двух последних чемпионатов мира Германия и Испания репетировали в Дюссельдорфе финал ЧМ-2018.

В начале матча хозяева поля выделялись только новенькой бирюзовой формой. Уже на шестой минуте 33-летний Андрес Иньеста гениальной передачей вспорол немецкую оборону и вывел Родриго один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Испанский бразилец переиграл вратаря.

В следующие полчаса «фурия роха» упустила несколько моментов и в итоге получила скример в свои ворота. Томас Мюллер не посрамил фамилию и с 25 метров положил мяч под перекладину.

Первый тайм выдался многообещающим, но больше голов трибуны не дождались.

  • 27 марта Германия сыграет с Бразилией, а Испания – с Аргентиной.

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