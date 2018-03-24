Eurosport
Гениальный ассист Иньесты и божественный ответ Мюллера из репетиции финала ЧМ-2018
Матч недели подарил пару шедевров.
Победители двух последних чемпионатов мира Германия и Испания репетировали в Дюссельдорфе финал ЧМ-2018.
В начале матча хозяева поля выделялись только новенькой бирюзовой формой. Уже на шестой минуте 33-летний Андрес Иньеста гениальной передачей вспорол немецкую оборону и вывел Родриго один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Испанский бразилец переиграл вратаря.
В следующие полчаса «фурия роха» упустила несколько моментов и в итоге получила скример в свои ворота. Томас Мюллер не посрамил фамилию и с 25 метров положил мяч под перекладину.
Первый тайм выдался многообещающим, но больше голов трибуны не дождались.
- 27 марта Германия сыграет с Бразилией, а Испания – с Аргентиной.
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