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Все 5 голов драмы, в которой колумбийские работяги поставили на место французских звезд

Все 5 голов драмы, в которой колумбийские работяги поставили на место французских звезд
Eurosport

1 час назад

Игрокам сборной России пересматривать трижды.

Франция в драматичном матче проиграла Колумбии – 2:3.

Поражения «трехцветных» не предвещало ничего. Уже на 11-й минуте Давид Оспина подарил мяч экс-партнеру по «Арсеналу» Оливье Жиру, и француз расстрелял пустые ворота.

В середине первого тайма французы выдали лучшую комбинацию марта. Венчал атаку удар Тома Лемара.

Спустя пару минут Франция пропустила нелепый гол. Луис Муриэль простреливал во вратарскую. Уго Льорис готовился отбивать удар Давинсона Санчеса, но колумбиец не успел к мячу, который просто влетел в дальний угол.

Хозяева были настолько уверены в успехе, что совсем забыли про наличие в сборной Колумбии Радамеля Фалькао. Расплата настала на 62-й минуте.

На 85-й минуте Самуэль Умтити бросился в ноги Хосе Искиердо и привез команде пенальти. Палач Хуан Кинтеро не дрогнул и хладнокровно пробил точно в угол.

  • 27 марта повторить подвиг колумбийцев постарается сборная России.

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