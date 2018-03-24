«Мы с парнями возродили The Beatles». Идеальный косплей от игроков «Ливерпуля»

Четверка футболистов «Ливерпуля» – Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен – весело проводит время в расположении сборной Англии.

Накануне матча против сборной Голландии мерсисайдцы переоделись в другую легендарную четверку из Ливерпуля.

«Мы с парнями возродили The Beatles. Посмотрим, как все сложится завтра. Сможете угадать, кого изображаю я?» – написал Окслейд-Чемберлен в инстаграме.

Мнение подписчиков Алекса почти поровну распределилось между Полом Маккартни и Ринго Старром.

Англия в итоге победила Голландию со счетом 1:0.

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