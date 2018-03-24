Английские фанаты поливали пивом проплывавших по каналу туристов, а потом ныряли туда

По интернету разлетелись видео с подвигами английских болельщиков в Амстердаме.

На одном из роликов англичане распевают кричалки на мосту, а потом поливают пивом проплывающих по каналу туристов и бросают в них пластиковые стаканы.

Этот канал стал популярным местом купания для британцев.

Мирные английские болельщики что-то бросают в голландскую полицию, а потом предпринимают храброе тактическое отступление.

В общей сложности полиция задержала 90 английских болельщиков. Один был госпитализирован.

Сборная Англии победила Голландию со счетом 1:0.

27 марта родоначальники футбола примут итальянцев.

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