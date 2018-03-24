2 эффектных удара головой, которые вывели Роналду на третье место по голам за сборные

Португальцы со счетом 0:1 летели Египту в товарищеском матче к 92-й минуте, когда за дело взялись Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма.

Рики дважды нашел навесами капитана «селесау» в штрафной Египта, а Криштиану оба раза прыгнул выше всех.

С 81 голом Криштиану вышел на чистое третье место по голам за национальные команды. Впереди только Али Даеи (Иран, 109) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).

У вечного конкурента Роналду Лионеля Месси 61 гол за сборную Аргентины.

На ЧМ-2018 Португалия сыграет в группе В с Испанией, Марокко и Ираном.

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