Eurosport
2 эффектных удара головой, которые вывели Роналду на третье место по голам за сборные
Осталось три мяча до второго места.
Португальцы со счетом 0:1 летели Египту в товарищеском матче к 92-й минуте, когда за дело взялись Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма.
Рики дважды нашел навесами капитана «селесау» в штрафной Египта, а Криштиану оба раза прыгнул выше всех.
С 81 голом Криштиану вышел на чистое третье место по голам за национальные команды. Впереди только Али Даеи (Иран, 109) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).
- У вечного конкурента Роналду Лионеля Месси 61 гол за сборную Аргентины.
- На ЧМ-2018 Португалия сыграет в группе В с Испанией, Марокко и Ираном.
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