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Криштиану Роналду вспомнил молодость и накрутил соперника, как будто никогда не уходил из «МЮ»

Роналду вспомнил молодость и накрутил соперника, как будто никогда не уходил из «МЮ»
Eurosport

29 мин. назад

Мощное убийство мифа о том, что Криш умеет только добивать мяч в пустые ворота.

Криштиану Роналду решил судьбу товарищеского матча Португалия – Египет. Капитан португальцев двумя голами в добавленное время превратил счет 0:1 в 2:1. Но этим крутость пятикратного обладателя «Золотого мяча» не исчерпывается.

На 20-й минуте защитник Мохамед Абдель-Шафи осмелился встать на пути капитана «селесау». Криштиану запутал египтянина танцами, обвел его, а потом еще и отпасовал Мохамеду за спину пяткой на набегавшего партнера.

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