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Криштиану Роналду вспомнил молодость и накрутил соперника, как будто никогда не уходил из «МЮ»
Мощное убийство мифа о том, что Криш умеет только добивать мяч в пустые ворота.
Криштиану Роналду решил судьбу товарищеского матча Португалия – Египет. Капитан португальцев двумя голами в добавленное время превратил счет 0:1 в 2:1. Но этим крутость пятикратного обладателя «Золотого мяча» не исчерпывается.
На 20-й минуте защитник Мохамед Абдель-Шафи осмелился встать на пути капитана «селесау». Криштиану запутал египтянина танцами, обвел его, а потом еще и отпасовал Мохамеду за спину пяткой на набегавшего партнера.
- Роналду забил 80-й и 81-й голы за сборную Португалии. Он вышел на третье место по голам за национальные команды.
- В сезоне-2017/18 Криш наколотил 37 мячей в 36 матчах за «Реал».
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