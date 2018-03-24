Криштиану Роналду вспомнил молодость и накрутил соперника, как будто никогда не уходил из «МЮ»

Криштиану Роналду решил судьбу товарищеского матча Португалия – Египет. Капитан португальцев двумя голами в добавленное время превратил счет 0:1 в 2:1. Но этим крутость пятикратного обладателя «Золотого мяча» не исчерпывается.

На 20-й минуте защитник Мохамед Абдель-Шафи осмелился встать на пути капитана «селесау». Криштиану запутал египтянина танцами, обвел его, а потом еще и отпасовал Мохамеду за спину пяткой на набегавшего партнера.

Роналду забил 80-й и 81-й голы за сборную Португалии. Он вышел на третье место по голам за национальные команды.

В сезоне-2017/18 Криш наколотил 37 мячей в 36 матчах за «Реал».

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