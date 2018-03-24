Грандиозные сэйвы Тер Штегена и Де Хеа разделили всего 23 секунды

Победители последних двух чемпионатов мира Германия и Испания зарубились в Дюссельдорфе. Оба гола были забиты в первом тайме, а во второй половине встречи уже решали вратари.

На 56-й минуте гости вспороли оборону бундестим, и Иско бил с убойной позиции. Но Марк-Андре тер Штеген хорошо изучил повадки испанцев и отбил удар.

Немцы тут же перешли в контратаку, и уже Давид де Хеа проявил чудеса акробатики, чтобы вытащить удар Илкая Гюндогана. Два грандиозных сэйва разделили 23 секунды.

Матч закончился со счетом 1:1.

На групповой стадии ЧМ-2018 Испания сыграет в квартете В с Португалией, Ираном и Марокко.

Германия попала в группу F к Мексике, Швеции и Южной Корее.

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