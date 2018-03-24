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Игроки сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш затусили в клубе после 0:3 от Бразилии

Нойштедтер и Рауш затусили в клубе после 0:3 от Бразилии
Eurosport

1 час назадОбновлено 19 мин. назад

А что, горевать, что ли?

Натурализованные игроки сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш гульнули в ночном клубе «Дюран». Видео, на котором можно опознать футболистов, опубликовал телеграм-канал «Мутко – против».

  • Россия уступила Бразилии в товарищеском матче 23 марта – 0:3.
  • Константин Рауш дебютировал за сборную в 2017 году, Нойштедтер – в 2016-м.

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