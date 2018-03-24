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«Подобное поведение сказывается на имидже сборной». РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера

«Подобное поведение сказывается на имидже сборной». РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера
Eurosport

1 час назад

Зато развеялись.

Российский футбольный союз оштрафовал футболистов сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша после появления видео, на котором запечатлены спортсмены, отрывающиеся в ночном клубе после разгрома от Бразилии.

«В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими.

Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком решено оштрафовать игроков», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

  • Сборная России проиграла в товарищеском матче бразильцам – 0:3.
  • Нойштедтер провел за национальную команду 5 матчей, Рауш – 4.

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