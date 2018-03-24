PA Sport
Сборная Италии вышла на матч с Аргентиной в специальных футболках в память о Давиде Астори
Достойный жест.
Сборная Италии почтила память умершего капитана «Фиорентины» Давиде Астори, выйдя на товарищеский матч с аргентинцами в специальных футболках.
Под гербом федерации футбола Италии разместилась надпись «Давиде всегда с нами». На предматчевой церемонии футболисты надели одинаковые майки с номером и фамилией Астори.
- 31-летний Астори умер во сне в ночь на 4 марта от остановки сердца.
- Италия уступила Аргентине 0:2. Голы забили Банега и Лансини.
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