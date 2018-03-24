Eurosport
Артуро Видаль бахнул с полулета в самую девятину. Как же жаль, что его не будет на ЧМ-2018 в России
Немедленное возмездие за косяк.
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль открыл счет в товарищеском матче со сборной Швеции базукой в верхний левый угол.
На 21-й минуте после подачи Санчеса с углового шведы вынесли мяч прямо по центру штрафной. Видаль не ждал, когда мяч пройдет высшую точку отскока, и мощно зарядил в девятку ворот Нордфельдта.
- После первого тайма счет в матче ничейный – 1:1. Для того, чтобы сравнять счет у Олы Тойвонена ушло меньше минуты.
- Видаль забил 24 мяч за национальную команду в 98 играх.
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