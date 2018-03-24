Eurosport
Милейшее видео, где игроки сборной России братаются со Слуцким, а Дзагоев получил пня под зад
Спорим, что через пару лет к Черчесову не побежит никто?
Перед началом товарищеского матча против Бразилии игроки сборной России тепло поприветствовали бывшего главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.
Лео даже технично придал ускорения Алану Дзагоеву.
- Слуцкий возглавлял сборную с осени 2015 по лето 2016 года.
- Под его руководством Россия пробилась на Евро-2016, но там заняла последнее место в группе.
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