Тони Кроос: «Сейчас Бразилия в 2 раза лучше, чем в 2014-м»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в преддверии товарищеской игры с Бразилией отметил, что пентакампеоны сильно изменились за четыре года.

«Когда я смотрю на нынешнюю сборную Бразилии и сравниваю ее с 2014 годом, то сейчас они в два раза лучше.

Мой одноклубник Каземиро играет очень хорошо. Бразильцы очень сыграны. Безусловно, Бразилия – один из фаворитов чемпионата мира», – сказал Кроос AFP.

В полуфинале ЧМ-2014 Германия вынесла Бразилию со счетом 7:1. Кроос забил два гола.

Немцы в итоге взяли золото, а бразильцы проиграли 0:3 Голландии в матче за бронзу.

Матч Германия – Бразилия пройдет в Берлине 27 марта.

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