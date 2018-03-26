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Станислав Черчесов – о невызове Андрея Аршавина: «Решили, что у нас молодая команда»
Хотя нападающий очень неплохо гоняет за «Кайрат».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в команду не приглашается форвард «Кайрата» Андрей Аршавин.
«Все идет, все меняется. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хотя он даже не узнал об этом. Но такая ситуация.
Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».
- Средний возраст игроков, вызванных Черчесовым на матчи против Бразилии и Франции, – 27,7 лет.
- Игра против французов пройдет 27 марта и начнется в 18:50 (мск).
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